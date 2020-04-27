Инфицированных Covid-19 по всему миру уже 3 миллиона

Количество заражений Covid-19 по всему миру превысило показатель в 3 миллиона. Об этом сообщает американский университет имени Джона Хопкинса. Исходч из его статистики, за время пандемии вылечились от болезни почти 900 тысяч человек. Умерло – более 200 тысяч.

Напомним, что в России на сегодняшний день насчитывается более 87 тысяч случаев выявления Covid-19. С 28 марта и по текущий момент в стране действует режим добровольной самоизоляции с целью блокирования дальнейшего распространения коронавируса. Лидером по заражения в РФ является Москва.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 27.04.20

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