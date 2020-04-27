Пандемия далека от завершения – ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус считает, что пандемия коронавируса далека от завершения.

«Этот вирус не будет побежден, если мы не будем действовать едино. Если мы не будем действовать едино, вирус будет использовать трещины между нами и продолжать создавать хаос. Люди будут умирать», – отметил на пресс-конференции глава ВОЗ.

По его мнению, особое внимание надо обратить на ситуацию в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах. Полной картины того, что там происходит, об инфицировании и смертности, нет даже у ВОЗ в силу специфики жизни в вышеперечисленных странах, сообщает CNN.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 27.04.20

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