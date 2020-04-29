Тесты на Covid-19 «ужасно» врут – американские эксперты

Тесты на антитела к коронавирусу имеют «ужасную» точность. Как сообщает CNN, отчёты американских экспертов говорят, что погрешность может достигать 10-15 процентов – они выдают ложноположительный результат на Covid-19.

Статистика калифорнийских лабораторий диагностики говорит о том, что из 12 тестов на антитела, которые были изучены в рамках проекта тестирования COVID-19, один из видов теста дал ложноположительные результаты более чем в 15% случаев или примерно в одном из семи образцов. Три других теста выдали ложные срабатывания более, чем в 10% случаев.

«Это ужасно. Это действительно ужасно», – прокомментировала результаты доктор Кэрин Берн, один из авторов исследования по точности тестов. По ее словам, конечно, нереально ожидать, что все тесты будут на 100% точными, но их ложноположительные результаты не должны превышать 5%, а в идеале – не превышать показатели в 2% или ниже.

Тестовый проект COVID-19 – это консорциум исследователей и врачей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Калифорнийского университета в Беркли, Биохаба Чана Цукерберга и Института инновационной геномики, отмечает CNN.

Нью-Йорк, Елена Васильева

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