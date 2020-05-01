Дети до 10 лет не способны никого заразить коронавирусом

Дети в возрасте до 10 лет не играют важной роли в передаче коронавируса и почти не представляют никакого риска для пожилых людей. Таковы данные, полученные экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые вместе с китайскими медиками проанализировали информацию, полученную путем отслеживания инфицированных людей. К аналогичным выводам пришли ученые из Великобритании и Швейцарии.

«До сих пор в мире нет доказательств того, что дети в возрасте до десяти лет участвуют в распространении коронавируса. Среди этих детей есть и наименее инфицированные, и если у них уже была инфекция, то в очень легкой форме», – объяснил профессор Рассел Винер из Королевского колледжа педиатрии в интервью Daily Mail.

Среди исследованных историй попался и случай с девятилетним мальчиком из Франции, который никому не сказал, что он инфицирован, и только во время розыска эксперты обнаружили, что он общался с 172 людьми. И все же он не заразил ни одного из них.

Хотя сами исследователи подтверждают, что в этом направлении необходимо проводить дальнейшие исследования, но сегодня очевидно, что запрещать детям общаться с бабушками и дедушками бессмысленно. По словам Даниэля Коха, главы Швейцарского департамента инфекционных заболеваний Федерального управления общественного здравоохранения, никакие краткие встречи между бабушками и дедушками и внуками, включая любящие объятия, не причинят им вреда. Однако оставлять ребенка пожилым родственникам на весь день в ВОЗ все же пока не советуют.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 01.05.20

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