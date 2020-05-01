Пандемия коронавируса снова признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение

Всемирная организация здравоохранения продолжает считать ситуацию вокруг пандемии коронавируса в мире чрезвычайной. Об этом было сказано после совещания членов чрезвычайного комитета организации.

Как сообщил на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, единогласным решением эксперты назвали пандемию чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Новое заседание ЧК состоится через три месяца или раньше, если того будет требовать ситуация.

Отметим, что на сегодняшний день в мире было выявлено 3,2 миллиона случаев инфицирования Covid-19, более 233 тысяч человек умерло.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 01.05.20

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