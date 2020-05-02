Актриса Татьяна Васильева подхватила коронавирус и теперь лечит двустороннюю пневмонию

У известной актрисы Татьяны Васильевой выявлен Covid-19. Она уже получает необходимое лечение.

«У меня двусторонняя пневмония... Ну вот, этот вирус... Лечусь», – подтвердила информацию о своей болезни Васильева в беседе с РИА «Новости».

Ранее актриса рассказала, что почувствовала недомогание, у нее высокая температура и кашель. Она вызывала скорую помощь и говорила, что лечится дома.

Васильева – народная артистка России. Трудилась в Московском академическом театре сатиры и Театре имени Маяковского. Снималась в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!", «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть» и т.д.

Москва, Новый День, Елена Васильева

Москва. Другие новости 02.05.20

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