Китай сообщает, что уже пять дней не регистрирует смерти от коронавируса

В Китае пять дней подряд не было ни одной смерти от Covid-19. При этом, Китайская национальная комиссия по здравоохранению (NHC) сообщила о двух новых случаях коронавируса, выявленных за последние сутки.

Один из новых случаев был импортирован из-за границы, а другой – местный, выявлен в северной провинции Шаньси.

Также официальный Пекин сообщает о двенадцати бессимптомных инфекциях, выявленных на территории страны. Ранее Китай не включал бессимптомных пациентов в официальную статистику заболеваемости, сообщает CNN.

Таким образом, сейчас отчётность Китая по Covid-19 за время начала пандемии выглядит так:

Всего выявлено больных – 82 877

Погибло – 4633

Вылечено и выписано – 77 713

Находятся в больницах – 531.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 03.05.20

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