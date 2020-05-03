Китай сообщает, что уже пять дней не регистрирует смерти от коронавируса

В Китае пять дней подряд не было ни одной смерти от Covid-19. При этом, Китайская национальная комиссия по здравоохранению (NHC) сообщила о двух новых случаях коронавируса, выявленных за последние сутки.
Один из новых случаев был импортирован из-за границы, а другой – местный, выявлен в северной провинции Шаньси.
Также официальный Пекин сообщает о двенадцати бессимптомных инфекциях, выявленных на территории страны. Ранее Китай не включал бессимптомных пациентов в официальную статистику заболеваемости, сообщает CNN.
Таким образом, сейчас отчётность Китая по Covid-19 за время начала пандемии выглядит так:
Всего выявлено больных – 82 877
Погибло – 4633
Вылечено и выписано – 77 713
Находятся в больницах – 531.
Пекин, Елена Васильева
Пекин. Другие новости 03.05.20
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