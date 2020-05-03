Мрачная статистика: коронавирус убивает в 2,5 раза больше мужчин, чем женщин

Новое исследование китайских ученых и врачей содержит довольно грустный вывод для мужчин. Исходя из результата анализа данных, мужчины, заболевшие новым коронавирусом, умираю почти в два с половиной раза чаще, чем инфицированные женщины.

«Уже в начале января мы заметили особую тенденцию. Нам пришло в голову, что от Covid-19 погибло больше мужчин, чем женщин. Это подняло вопрос о том, являются ли мужчины более склонными к заражению или поражению вирусом. Мы выяснили, что никто другой до сих пор не проводил подобного исследования, поэтому мы начали собирать информацию», – рассказывают врачи из больницы Чунцина в Пекине.

Команда проанализировала несколько баз данных пациентов, чтобы выяснить, есть ли какая-либо разница между реакцией мужчин и женщин на вирус. Они работали с выборкой из 43 пациентов, которых лечили, и с общедоступными данными еще от 1 056 человек, инфицированных коронавирусом.

Кроме того, врачи проанализировали данные о 524 пациентах, инфицированных SARS в 2003 году, ведь вирусы SARS и Covid-19 схожи. В обоих случаях вирус связывается организме с белком под названием ACE2. Исследование подтвердило, что пожилые люди и люди, имеющие проблемы со здоровьем, получают тяжелое течение заболевания и более подвержены риску смерти.

По мнению китайской группы экспертов, мужчины и женщины с одинаковой вероятностью могут заразиться вирусом, но мужчины значительно чаще заболевают тяжелым течением, независимо от возраста. Анализ показал сходную тенденцию у пациентов с ОРВИ, где умерло значительно больше мужчин, чем женщин, сообщает CNN.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 03.05.20

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