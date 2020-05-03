В Якутии у 3000 работников Чаяндинского месторождения предварительно нашли коронавирус – Минздрав РФ

В Якутии около 10 тыс. работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где ранее был объявлен карантин, были протестированы на коронавирус нового типа. В итоге, по информации Минздрава РФ, у около трети из них анализы предварительно показали положительный результат. При этом у них нет никаких симптомов заболевания Covid-19, отмечается в сообщении ведомства.

Как заявила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова, вернувшаяся 3 мая из трехдневной рабочей поездки в Якутии, «в вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов».

В то же время в сообщении министерства отмечается, что 1 мая в Чаянде начал разворачиваться мобильный госпиталь.

Всего в медучреждения Якутии были госпитализированы более 60 работников месторождения. Ранее часть работников из вахтового поселка для дальнейшего лечения вывезли в Ямало-Ненецкий автономный округ и в Омскую область.

В конце апреля вахтовики на Чаяндинском месторождении устроили стихийную акцию протеста, требуя от властей принятия мер по защите от коронавирусной инфекции. Люди жаловались на отсутствие средств защиты и плохое питание в местной столовой. «Где карантин! Где маски? Ничего нет! Согнали всех в общаги, все заразу всякую носим!» – кричали рабочие-вахтовики на видео с митинга.

Отметим, что с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленском районе Якутии «голубое топливо» поступает в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Якутск, Наталья Петрова

Якутск. Другие новости 03.05.20

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