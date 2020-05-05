Трамп: в США от коронавируса могут погибнуть что тысяч человек

Президент США Дональд Трамп предупредил в понедельник вечером на брифинге, что до 100 000 американцев могут умереть в связи с пандемией коронавируса.

«Посмотрите, мы собираемся потерять от 75 до 80 тысяч человек. Это ужасно. Мы не должны никого терять из-за этого», – цитирует Трампа Fox News.

Еще в пятницу Трамп на брифинге отметил, что надеется на то, что в стране будет меньше 100 000 жертв, примерно 60-70 тысяч. Но эти данные уже опровергнуты текущей статистикой: 68 тысяч умерло от Covid-19 и почти миллион двести тысяч человек оказались заражены. Правительство заказало еще 100 000 мешков трупов – складировать умерших в больницах, соцучреждениях и так далее.

Несмотря на пугающие цифры смертности, Трамп на брифинге в понедельник пытался быть оптимистичным. «Мы думаем, что у нас будет вакцина до конца года», – сделал предположение американский президент.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 05.05.20

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