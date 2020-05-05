В Индии ввели 70-процентный налог на алкоголь в розницу

Власти Нью-Дели ввели налог в размере 70% от розничной цены на алкоголь, после того, как в стране открылись винные магазины. Поводом стали огромные очереди и несоблюдение мер социального дистанцирования.

Как сообщает CNN, алкогольные магазины начали работать в Индии в минувший понельник, спустя пять недель после закрытия на карантин. Желающих приобрести спиртное было так много, что государству пришлось как-то реагировать. Поэтому теперь любой житель столицы Индии должен будет заплатить налог на покупку алкоголя.

«К сожалению, в некоторых магазинах в Дели произошел хаос ... Если мы узнаем о нарушениях социального дистанцирования и других норм из любого района, нам тогда придется закрыть этот район и отменить там послабления карантина», – сообщили власти столицы Индии.

По данным Министерства здравоохранения и благосостояния семьи, с 25 марта в Индии продолжается национальный карантин. С начала пандемии в стране зарегистрировано 46 433 случая коронавируса, включая 1568 смертей.

Нью-Дели, Елена Васильева

Нью-Дели. Другие новости 05.05.20

На Ямале вторые сутки подряд фиксируют более 100 новых случаев Covid-19. / В Зауралье коронавирус подтвердился у курганцев, посещавших Москву и Санкт-Петербург. / Число заболевших коронавирусом в России выросло на 10 тысяч. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»