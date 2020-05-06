российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 мая 2020, 08:38 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Трамп упразднил рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Фото: WhiteHouse

Созданная Белым домом рабочая группа по координации противодействия распространению коронавиурсной инфекции нового типа в США будет расформирована, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы сейчас рассматриваем немного другую форму. И эта форма – безопасность и возобновление. У нас будет другая группа», – заявил он, добавив, что сейчас следует уделить внимание мерам по восстановлению экономики. Трамп сообщил, что в в состав нового органа обязательно включат координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебору Биркс и главного инфекциониста Энтони Фаучи.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в США насчитывается более 1 млн 204 тыс. подтвержденных случаев заражения Covid-19. Более 71 тыс. пациентов скончались, выздоровели почти 190 тыс. человек.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.05.20

Прогноз по завершению пандемии коронавируса в России вновь ухудшен. / Ношение масок во всех регионах России предложили сделать обязательным. / Вирусолог рассказал о риске заразиться Covid-19 через воду и пищу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

NYT получила Пулитцеровскую премию в номинации «Международная журналистика»

Американцы устраивают стихийные протесты против карантина

Данные с мобильных показали американцам активность в российской «оборонке»

США намерены помешать Ирану закупать военную технику в России и Китае

Илон Маск обвинил власти США в фашизме из-за карантинных мер

Пьяный спор довел двух россиянок в США до поножовщины

В Нью-Йорке в грузовиках обнаружили десятки разлагающихся трупов

США отказываются на время от проектов по сдерживанию РФ в Европе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая, США,