Два индийца приготовили дома лекарство от коронавируса, попробовали и отравились

В Индии фармацевт умер, выпив самодельное лекарство от коронавируса. Ещё один человек, попробовавший это же средство, с тяжёлым отравлением попал в больницу.

Как сообщает bfmtv.com, трагический инцидент произошел с сотрудниками фирмы, специализирующейся на фитотерапии. Индийцы нашли в интернете рецепт, придумали формулу и решили приготовить лекарство, закупив ингредиенты на местном рынке. Как сообщает полиция, в ход пошла смесь оксида азота и нитрата натрия. Псевдолекарство индийцы приготовили дома у одного из сотрудников и решили употребить на месте. В результате произошло отравление с летальным исходом.

Напомним, что в Индии на сегодня насчитывается примерно 60 000 официально зарегистрированных случаев коронавируса, страна находится на карантине с марта.

Нью-Дели, Елена Васильева

Нью-Дели. Другие новости 10.05.20

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