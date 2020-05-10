В Ухане впервые за месяц госпитализирован «тяжёлый» больной Covid-19

В городе Ухань, считающемся эпиценторм вспышки коронавируса в Китае, впервые за много дней выявлен новый «тяжёлый» больной Covid-19. серьезных случаев заболевания там не было с 3 апреля.

Как сообщает CNN, пациент в настоящее время находится в критическом состоянии. Заражена и его жена, но у нее бессимптомный случай. Отмечается, что пациент живет в районе, где зарегистрировано 20 подтвержденных случаев.

По мнению экспертов Уханьской комиссии по здравоохранению, новый тяжёлый случай связан с «инфекцией из прошлого», то есть это последствия зимней вспышки заболеваемости.

Жена пациента и ещё пять бессимптомных соседей профилактически госпитализированы под наблюдение медиков.

Всего за время пандемии в Ухане было выявлено более 50 тысяч больных Covid-19, не считая бессимптомных больных, которых Китай в статистике не отражает.

Ухань, Елена Васильева

Ухань. Другие новости 10.05.20

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