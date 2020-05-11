ВОЗ настаивает: курение не защищает от Сovid-19

Курение всё-таки не полезно при кооеавиусе. Всемирная организация здравоохранения предупредила в опубликованном сегодня заявлении, что обзор исследований, проведенных экспертами в области общественного здравоохранения, показал, что у курильщиков «больше шансов заболеть тяжелым заболеванием с помощью COVID-19, чем у некурящих».

ВОЗ отметила, что курение ухудшает функцию легких и затрудняет борьбу организма с коронавирусами и другими заболеваниями.

Курение табака является известным фактором риска для многих респираторных инфекций и увеличивает серьезность респираторных заболеваний, сообщает CNN.

«Табак также является основным фактором риска неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, респираторные заболевания и диабет, которые повышают риск развития тяжелых заболеваний у людей с этими заболеваниями при воздействии COVID-19», – говорится в заявлении ВОЗ.

Напомним, что в ряде стран, в том числе во Франции статистика показала низкий процент больных Covid-19, в связи с чем возникла теория о том, что никотин как-то защищает организм от инфекции. Данная концепция находится на уровне изучения. Публично результаты пока не оглашались.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 11.05.20

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