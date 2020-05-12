Американские эксперты начали считать, сколько на самом деле коронавирус убил людей

Пандемия коронавируса, прямо или косвенно, могла убить гораздо больше людей в Нью-Йорке, чем считается официально. Как сообщает CNN, в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, рассмотрена избыточная смертность в городе.

Установлено, что с середины марта умерло на 24 172 человека больше, чем составляет обычная смертность в Нью-Йорке в это время. Примерно 19 000 летальных случаев были либо подтвержденными, либо вероятными смертями от коронавируса. Но более 5000 из «дополнительных» смертей в городе не имели явной связи с Covid-19, говорят медэксперты.

«Практика социального дистанцирования, принудительное сокращение обращений в больницы, а также общественный страх, связанный с Covid-19, могут привести к задержкам в обращении или получении помощи, спасающей жизнь», – считают медэксперты.

Проблема уже приобретает общенациональный характер: данные о летальности по всей стране говорят о том, что пандемия корнавируса может убивать людей и без заражения. Они просто не обращаются вовремя за медпомощью или не могут ее получить. Эсперты утверждают, что снижение числа зарегистрированных сердечных приступов и инсультов в США, вероятно, является результатом того, что люди избегают отделений неотложной помощи и умирают сейчас или умрут скоро.

«Отслеживание избыточной смертности важно для понимания вклада в смертность как болезни Covid-19, так и фактора отсутствия медицинской помощи при заболеваниях, не связанных с коонавирусом», – пишут медэксперты в своем отчете.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 12.05.20

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