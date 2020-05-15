Коронавирус добрался до Курил: объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильске после выявления первого случая заражения коронавирусом на Курильских островах. Заболевание подтверждено у жителя Дагестана, прибывшего несколько дней назад на остров Кунашир для работы водолазом на судне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Экспресс-тест, сделанный мужчине в аэропорту, показал отрицательный результат. У пассажира взяли мазки из горла и носа. Ему также вручили предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции. Однако мужчина не дождался окончания карантина и вышел на работу. Сегодня стало известно, что его анализы на коронавирус оказались положительными.

Отмечается, что больного незамедлительно изолировали в районное медучреждение. В Южно-Курильск направлен вертолет санавиации для доставки зараженного в инфекционный госпиталь в Долинске.

Власти приостановили транспортное сообщение с островом. Эта мера будет действовать до тех пор, пока не будет полностью установлен все лица, контактировавшие с заболевшим.

В Сахалинской области на сегодняшний день зарегистрировано 50 случаев Covid-19, 27 пациентов выздоровели.

В России, по данным на 14 мая, зарегистрировано более 252,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 2 305 человек, выздоровели свыше 53,5 тыс.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

Южно-Сахалинск. Другие новости 15.05.20

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