Число зараженных COVID-19 за ночь выросло почти на 1%

На утро 16 мая число людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией составило 4 млн 542 тыс 752. За последние 12 часов этот показатель увеличился на 42 тысячи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по заболеваемости лидируют США – более 1 млн 443 тыс зараженных и Россия – почти 263 тыс.

С начала пандемии от COVID-19, по данным Центра системных наук и инженерии при Университете Джона Хопкинса, скончались 307 тыс 696 человек (более 3 тысяч за последние 12 часов). Наибольшая смертность отмечается в США – 87 тыс 559, Великобритании – 34 тыс 78, Италии – 31 тыс 610, Франции – 27 тыс 532 и Испании – 27 тыс 459.

Москва, Игорь Юров

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