Четверть британцев инфицированы коронавирусом нового типа

Более четверти населения Англии инфицировано коронавирусом. Об этом со ссылкой на исследование, опубликованое в Международном журнале клинической практики, пишет The Guardian.

Работу провели эксперты из Манчестерского университета, Salford Royal и Res Consortium. Они собрали данные по заболеваемости из 149 городов Британии и вывели условное число R, которое показывает, сколько людей заражаются одним заболевшим. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что ко второй половине апреля четверть населения Англии была заражена коронавирусом нового типа.

Между тем, исследование, проведенное Институтом Пастера в Париже и опубликованное в журнале Science, утверждает, что только 4,4 процента жителей Франции подверглись воздействию инфекции. Даже в Иль-де-Франс, где коронавирус нанес самый сильный удар, число инфицированных на пике пандемии не превышало десяти процентов от всего населения.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 16.05.20

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