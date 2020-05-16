В России за сутки выявлено более 9 тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки подтверждены 9 тысяч 200 случаев коронавирусной инфекции. Новые зараженные COVID-19 выявлены в 83 регионах, у 44,8% из них клинических проявлений нет.

По субъектам новые данные, согласно сообщению Информцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом, распределены так:

1. Москва – 3505

2. Московская область – 937

3. Санкт-Петербург – 525

4. Нижегородская область – 229

5. Ростовская область – 112

6. Саратовская область – 107

7. Свердловская область – 105

8. Тульская область – 101

9. Калужская область – 99

10. Мурманская область – 93

11. Ярославская область – 92

12. Краснодарский край – 92

13. Рязанская область – 91

14. Республика Башкортостан – 89

15. Республика Дагестан – 88

16. Приморский край – 87

17. Волгоградская область – 86

18. Брянская область – 85

19. Республика Татарстан – 84

20. Ханты-Мансийский АО – 83

21. Тамбовская область – 82

22. Чувашская Республика – 81

23. Курская область – 78

24. Ульяновская область – 78

25. Белгородская область – 76

26. Республика Северная Осетия – 73

27. Ленинградская область – 72

28. Кабардино-Балкарская Республика – 71

29. Самарская область – 70

30. Челябинская область – 69

31. Ивановская область – 68

32. Владимирская область – 65

33. Новосибирская область – 64

34. Республика Саха (Якутия) – 63

35. Красноярский край – 61

36. Ставропольский край – 59

37. Пензенская область – 56

38. Тверская область – 53

39. Орловская область – 52

40. Архангельская область – 52

41. Республика Марий Эл – 52

42. Пермский край – 52

43. Липецкая область – 50

44. Ямало-Ненецкий АО – 50

45. Хабаровский край – 50

46. Тюменская область – 45

47. Смоленская область – 41

48. Республика Бурятия – 41

49. Республика Адыгея – 40

50. Омская область – 40

51. Воронежская область – 39

52. Астраханская область – 39

53. Республика Хакасия – 38

54. Алтайский край – 38

55. Вологодская область – 37

56. Республика Калмыкия – 37

57. Республика Ингушетия – 36

58. Калининградская область – 35

59. Кировская область – 35

60. Оренбургская область – 35

61. Забайкальский край – 32

62. Республика Тыва – 30

63. Республика Коми – 29

64. Чеченская Республика – 27

65. Республика Мордовия – 25

66. Иркутская область – 25

67. Псковская область – 19

68. Карачаево-Черкесская Республика – 18

69. Камчатский край – 18

70. Новгородская область – 14

71. Удмуртская Республика – 14

72. Томская область – 14

73. Республика Крым – 13

74. Кемеровская область – 11

75. Костромская область – 8

76. Республика Карелия – 8

77. Амурская область – 8

78. Курганская область – 6

79. Чукотский АО – 5

80. Республика Горный Алтай – 4

81. Магаданская область – 3

82. Сахалинская область – 3

83. Еврейская АО – 3

За последние сутки умерли 119 человек:

Москва – 74

Воронежская область – 1

Московская область – 9

Смоленская область – 1

Тамбовская область – 1

Тульская область – 1

Республика Коми – 1

Вологодская область – 1

Ленинградская область – 1

Псковская область – 1

Санкт-Петербург – 6

Республика Калмыкия – 2

Ростовская область – 3

Республика Карачаево-Черкесия – 1

Республика Северная Осетия – Алания – 2

Республика Башкортостан – 1

Республика Татарстан – 1

Нижегородская область – 2

Свердловская область – 1

Тюменская область – 1

Республика Хакасия – 1

Красноярский край – 2

Новосибирская область – 2

Забайкальский край – 1

Хабаровский край – 2

В целом в России с начала пандемии зарегистрировано 272 тысяч 43 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли за весь период 2 тысяч 537 человек.

Москва, Игорь Юров

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