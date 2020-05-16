В России за сутки выявлено более 9 тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки подтверждены 9 тысяч 200 случаев коронавирусной инфекции. Новые зараженные COVID-19 выявлены в 83 регионах, у 44,8% из них клинических проявлений нет.
По субъектам новые данные, согласно сообщению Информцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом, распределены так:
1. Москва – 3505
2. Московская область – 937
3. Санкт-Петербург – 525
4. Нижегородская область – 229
5. Ростовская область – 112
6. Саратовская область – 107
7. Свердловская область – 105
8. Тульская область – 101
9. Калужская область – 99
10. Мурманская область – 93
11. Ярославская область – 92
12. Краснодарский край – 92
13. Рязанская область – 91
14. Республика Башкортостан – 89
15. Республика Дагестан – 88
16. Приморский край – 87
17. Волгоградская область – 86
18. Брянская область – 85
19. Республика Татарстан – 84
20. Ханты-Мансийский АО – 83
21. Тамбовская область – 82
22. Чувашская Республика – 81
23. Курская область – 78
24. Ульяновская область – 78
25. Белгородская область – 76
26. Республика Северная Осетия – 73
27. Ленинградская область – 72
28. Кабардино-Балкарская Республика – 71
29. Самарская область – 70
30. Челябинская область – 69
31. Ивановская область – 68
32. Владимирская область – 65
33. Новосибирская область – 64
34. Республика Саха (Якутия) – 63
35. Красноярский край – 61
36. Ставропольский край – 59
37. Пензенская область – 56
38. Тверская область – 53
39. Орловская область – 52
40. Архангельская область – 52
41. Республика Марий Эл – 52
42. Пермский край – 52
43. Липецкая область – 50
44. Ямало-Ненецкий АО – 50
45. Хабаровский край – 50
46. Тюменская область – 45
47. Смоленская область – 41
48. Республика Бурятия – 41
49. Республика Адыгея – 40
50. Омская область – 40
51. Воронежская область – 39
52. Астраханская область – 39
53. Республика Хакасия – 38
54. Алтайский край – 38
55. Вологодская область – 37
56. Республика Калмыкия – 37
57. Республика Ингушетия – 36
58. Калининградская область – 35
59. Кировская область – 35
60. Оренбургская область – 35
61. Забайкальский край – 32
62. Республика Тыва – 30
63. Республика Коми – 29
64. Чеченская Республика – 27
65. Республика Мордовия – 25
66. Иркутская область – 25
67. Псковская область – 19
68. Карачаево-Черкесская Республика – 18
69. Камчатский край – 18
70. Новгородская область – 14
71. Удмуртская Республика – 14
72. Томская область – 14
73. Республика Крым – 13
74. Кемеровская область – 11
75. Костромская область – 8
76. Республика Карелия – 8
77. Амурская область – 8
78. Курганская область – 6
79. Чукотский АО – 5
80. Республика Горный Алтай – 4
81. Магаданская область – 3
82. Сахалинская область – 3
83. Еврейская АО – 3
За последние сутки умерли 119 человек:
Москва – 74
Воронежская область – 1
Московская область – 9
Смоленская область – 1
Тамбовская область – 1
Тульская область – 1
Республика Коми – 1
Вологодская область – 1
Ленинградская область – 1
Псковская область – 1
Санкт-Петербург – 6
Республика Калмыкия – 2
Ростовская область – 3
Республика Карачаево-Черкесия – 1
Республика Северная Осетия – Алания – 2
Республика Башкортостан – 1
Республика Татарстан – 1
Нижегородская область – 2
Свердловская область – 1
Тюменская область – 1
Республика Хакасия – 1
Красноярский край – 2
Новосибирская область – 2
Забайкальский край – 1
Хабаровский край – 2
В целом в России с начала пандемии зарегистрировано 272 тысяч 43 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли за весь период 2 тысяч 537 человек.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 16.05.20
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