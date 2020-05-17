Мыть улицы и людей с хлором опасно для здоровья – заявление ВОЗ

Распыление или фумигация дезинфицирующего средства на улицах, как это делают некоторые страны, не устраняет новый коронавирус и представляет опасность для здоровья, предупредила ВОЗ в эту субботу.

«Опрыскивание или фумигация открытых пространств, таких как улицы или рынки, не рекомендуется для уничтожения вируса Covid-19 или других патогенных микроорганизмов, поскольку дезинфицирующее средство дезактивируется грязью, – говорится в сообщении ВОЗ. – Маловероятно, что химический спрей будет адекватно покрывать все поверхности в течение времени контакта, необходимого для инактивации патогенных микроорганизмов. Кроме того, улицы и тротуары не считаются опасными в плане передачи Covid-19».

Кроме того, продолжает ВОЗ, «распыление дезинфицирующих средств, даже на улице, может быть опасно для здоровья человека и ... никогда не рекомендуется распылять дезинфицирующие средства на людей, поскольку это может быть физически и психологически опасно и не уменьшит способность зараженного человека распространяться вирус через капли или контакт».

ВОЗ напоминает, что распыление хлора или других токсичных химикатов на людей может вызвать раздражение глаз и кожи, бронхоспазм и желудочно-кишечные эффекты. В закрытых помещениях систематическое нанесение дезинфицирующих средств на поверхности путем распыления или фумигации также не рекомендуется.

Если необходимо применять дезинфицирующие средства, это следует делать с помощью ткани или салфетки, пропитанной дезинфицирующим средством, говорится в релизе ВОЗ.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 17.05.20

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