В Дагестане от COVID-19 и пневмонии скончались несколько десятков врачей

В Дагестане более 40 врачей скончались от внебольничной пневмонии и коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.

В отличие от других регионов, где публикуют имена погибших медиков, в Дагестане их имена не обнародуют. По словам Гаджиибрагимов, в министерстве не разделают жертвы коронавируса на на коллег и остальных.

В целом, согласно официальным данным, в Дагестане COVID-19 заражены более 13 тысяч человек. От коронавируса умерли 29 человек, от внебольничной пневмонии – 657 человек.

Махачкала, Игорь Юров

Махачкала. Другие новости 17.05.20

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