В России от коронавируса за сутки скончались 94 человека

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 тысяч 709. Скончались 94 человека. Об этом сообщил Информцентр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по регионам вновь выявленные инфицированные распределены следующим образом:

1. Москва – 3855

2. Московская область – 907

3. Санкт-Петербург – 451

4. Нижегородская область – 281

5. Свердловская область – 160

6. Саратовская область – 121

7. Ханты-Мансийский АО – 118

8. Ростовская область – 115

9. Красноярский край – 114

10. Ульяновская область – 101

11. Брянская область – 98

12. Ставропольский край – 98

13. Башкирия – 98

14. Челябинская область – 98

15. Калужская область – 97

16. Тульская область – 97

17. Ярославская область – 97

18. Чувашия – 97

19. Краснодарский край – 95

20. Дагестан – 91

21. Ямало-Ненецкий АО – 91

22. Рязанская область – 86

23. Татарстан – 84

24. Тамбовская область – 83

25. Владимирская область – 81

26. Курская область – 81

27. Северная Осетия – 74

28. Белгородская область – 73

29. Приморский край – 71

30. Новосибирская область – 70

31. Ленинградская область – 69

32. Кабардино-Балкария – 69

33. Орловская область – 68

34. Волгоградская область – 65

35. Самарская область – 65

36. Пензенская область – 60

37. Омская область – 58

38. Марий Эл – 54

39. Ивановская область – 53

40. Липецкая область – 53

41. Адыгея – 51

42. Пермский край – 51

43. Архангельская область – 50

44. Хабаровский край – 47

45. Астраханская область – 45

46. Смоленская область – 44

47. Якутия – 43

48. Алтайский край – 40

49. Воронежская область – 38

50. Калмыкия – 38

51. Ингушетия – 37

52. Калининградская область – 36

53. Оренбургская область – 35

54. Кировская область – 34

55. Вологодская область – 33

56. Новгородская область – 33

57. Тюменская область – 33

58. Мордовия – 28

59. Бурятия – 27

60. Иркутская область – 27

61. Тверская область – 26

62. Чечня – 25

63. Забайкальский край – 24

64. Хакасия – 23

65. Коми – 20

66. Томская область – 20

67. Псковская область – 19

68. Карачаево-Черкесия – 19

69. Костромская область – 17

70. Тува – 17

71. Камчатский край – 16

72. Удмуртия – 14

73. Кемеровская область – 14

74. Крым – 14

75. Карелия – 13

76. Магаданская область – 12

77. Мурманская область – 10

78. Амурская область – 10

79. Чукотский АО – 9

80. Республика Алтай – 6

81. Еврейская АО – 5

82. Севастополь – 3

83. Ненецкий автономный округ – 2

84. Курганская область – 2

85. Сахалинская область – 2

В целом с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 281 тысяч 752 человека, скончались 2 тысячи 631.

Москва, Игорь Юров

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