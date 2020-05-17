В России от коронавируса за сутки скончались 94 человека

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 тысяч 709. Скончались 94 человека. Об этом сообщил Информцентр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по регионам вновь выявленные инфицированные распределены следующим образом:
1. Москва – 3855
2. Московская область – 907
3. Санкт-Петербург – 451
4. Нижегородская область – 281
5. Свердловская область – 160
6. Саратовская область – 121
7. Ханты-Мансийский АО – 118
8. Ростовская область – 115
9. Красноярский край – 114
10. Ульяновская область – 101
11. Брянская область – 98
12. Ставропольский край – 98
13. Башкирия – 98
14. Челябинская область – 98
15. Калужская область – 97
16. Тульская область – 97
17. Ярославская область – 97
18. Чувашия – 97
19. Краснодарский край – 95
20. Дагестан – 91
21. Ямало-Ненецкий АО – 91
22. Рязанская область – 86
23. Татарстан – 84
24. Тамбовская область – 83
25. Владимирская область – 81
26. Курская область – 81
27. Северная Осетия – 74
28. Белгородская область – 73
29. Приморский край – 71
30. Новосибирская область – 70
31. Ленинградская область – 69
32. Кабардино-Балкария – 69
33. Орловская область – 68
34. Волгоградская область – 65
35. Самарская область – 65
36. Пензенская область – 60
37. Омская область – 58
38. Марий Эл – 54
39. Ивановская область – 53
40. Липецкая область – 53
41. Адыгея – 51
42. Пермский край – 51
43. Архангельская область – 50
44. Хабаровский край – 47
45. Астраханская область – 45
46. Смоленская область – 44
47. Якутия – 43
48. Алтайский край – 40
49. Воронежская область – 38
50. Калмыкия – 38
51. Ингушетия – 37
52. Калининградская область – 36
53. Оренбургская область – 35
54. Кировская область – 34
55. Вологодская область – 33
56. Новгородская область – 33
57. Тюменская область – 33
58. Мордовия – 28
59. Бурятия – 27
60. Иркутская область – 27
61. Тверская область – 26
62. Чечня – 25
63. Забайкальский край – 24
64. Хакасия – 23
65. Коми – 20
66. Томская область – 20
67. Псковская область – 19
68. Карачаево-Черкесия – 19
69. Костромская область – 17
70. Тува – 17
71. Камчатский край – 16
72. Удмуртия – 14
73. Кемеровская область – 14
74. Крым – 14
75. Карелия – 13
76. Магаданская область – 12
77. Мурманская область – 10
78. Амурская область – 10
79. Чукотский АО – 9
80. Республика Алтай – 6
81. Еврейская АО – 5
82. Севастополь – 3
83. Ненецкий автономный округ – 2
84. Курганская область – 2
85. Сахалинская область – 2
В целом с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 281 тысяч 752 человека, скончались 2 тысячи 631.
Москва, Игорь Юров
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