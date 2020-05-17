Коронавирус может быть заразен до появления симптомов и без них – немецкие ученые

Коронавирус нового типа передается от человека к человеку до появления у инфициованного первых симптомов заболевания. Это было подтверждено немецкими учеными в исследовании, опубликованном The Lancet Infecious Diseases. По мнению экспертов, бессимптомная передача усложняет задачу подавления пандемии.

Исследователи подробно изучили первые случаи коронавируса в Германии четыре месяца назад – для исследования был взят очаг в баварской компании Webasto. Вирус принес на производство китайский сотрудник во время командировки.

Исследовательская группа, включающая себя Мерле Бемера из Баварского управления здравоохранения, Удо Буххольца из Института Роберта Коха и Виктора Кормана из берлинской больницы Шарите обнаружила, что по крайней мере один из 16 человек был инфицирован зараженным человеком в то время, когда у него не было никаких симптомов.

По крайней мере в четырех случаях один зараженный человек заразил другого в день, когда симптомы только начинались. Этот период времени может попасть еще в пять случаев заражения, пишут авторы исследования.

По словам исследователей, тот факт, что инфекционность высока до или вскоре после появления симптомов, является огромной проблемой для применения мер по борьбе с коронавирусом. «Глобально остановить Сovid-19 может быть трудно», – говорят исследователи.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 17.05.20

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