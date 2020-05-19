ВРНС просит прокуратуру, СКР и ФСБ проверить коронавирус

Юристы Всемирного Русского Народного Собора просят проверить коронавирус. Они обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести прокурорскую проверку с последующим расследованием обстоятельств, которые привели к возникновению и распространению вируса Cоvid-19 в мире и России, заражению и гибели людей.

Также Правозащитный центр ВРНС призывает принять меры прокурорского реагирования в сфере исследований и производства вакцины от Covid-19 в рамках Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

Как сообщает «Новый День», в многостраничном тексте обращения подробно перечисляются причины, по который СК и прокуратура должны заняться вопросом коронавируса, а также проверке информации по нему и возможных фейков вокруг темы.

Копия данного обращения также была направлена Директор ФСБ РФ Александру Бортникову.

О реакции официальных органов на поступившее письмо пока ничего не сообщается.

С текстом обращения можно ознакомиться здесь.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 19.05.20

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