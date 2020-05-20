В Бразилии за сутки умерло больше 1000 коронавирусных больных

В Бразилии поставлен новый печальный рекорд: за последние сутки здесь умерли более тысячи инфицированных коронавирусом. Страна на четвертом месте в мире по числу заболевших – их почти 272 тысячи, сообщает «Евроньюс».

Из них около 66 тысяч только в штате Сан-Паулу. Местные власти заявляют: свободных коек в палатах интенсивной терапии почти не осталось. Менее чем за два месяца в стране сменилось два министра здравоохранения: сперва Энрике Мандетта, а затем и Нельсон Тейх выступали за введение жесткого карантина на всей национальной территории. Но с начала эпидемии президент Жаир Болсонару настаивает на том, что угроза для населения сильно преувеличена, ограничения же нанесут экономике непоправимый удар.

В воскресенье, сам он присоединился к сотням сторонников, вышедших на митинг в городе Бразилиа. Президент фотографировался с детьми на руках, а к демонстрантам обратился, сняв предварительно защитную массу.

После митинга глава государства опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись, на которой запечатлен он сам в окружении нескольких десантников. После совместной молитвы они несколько раз отжались, передает «Евроньюс».

Сан-Паулу, Елена Васильева

Сан-Паулу. Другие новости 20.05.20

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