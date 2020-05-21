Ученые, возможно, нашли ответ, почему дети реже подхватывают коронавирус нового типа

Рецепторы, которые пропускают коронавирус нового типа в клетки человеческого организма, реже встречаются в носу у детей. Возможно, именно поэтому дети реже болеют Covid-19.

Об этом говорится в исследовании экспертов из Медицинской школы Икан на горе Синай, которое опубликовано в журнале Американской медицинской ассоциации.

В статье отмечается, что рецептор – это своего рода молекулярный дверной проем в клетки. Исследование, в котором рассматривались образцы более чем 300 человек в возрасте от 4 до 60 лет, показало, что у пожилых людей более активные рецепторы в носу, а у детей до 10 лет – менее.

«Это может помочь объяснить, почему Covid-19 менее распространен у детей», – пишут исследователи из Медицинской школы Икан на горе Синай.

Их исследование рассматривало только клетки, которые выстилают внутреннюю часть носа, и их они описали как «первую точку контакта коронавируса нового типа и человеческого тела», сообщает CNN.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 21.05.20

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