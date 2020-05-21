Карантин на Кубани продлили до 6 июня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился продлить ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, до 6 июня. Вместе с тем, некоторые послабления все же ожидаются.

«Карантин в крае продлевается до 6 июня. Нельзя взять и обрушить результат тех ограничений, которые длились полтора месяца. Сохраняется пропускной режим между муниципалитетами, чтобы в случае возникновения новых очагов они не передались в другие районы», – цитирует главу региона пресс-служба.

Жители могут перемещаться без пропусков внутри муниципалитетов, но главы районов вправе ужесточить режим самоизоляции. Продолжает действовать запрет на массовые, спортивные, детские мероприятия. Парки, набережные, пляжи, торговые центры остаются закрытыми. Сохраняется обязательный масочный режим.

С 23 мая в крае разрешат работу предприятиям строительного и смежного с ним комплекса, парикмахерским и салонам красоты, автосалонам, автомойкам, магазинам стройматериалов, объектам торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. метров. Будет возобновлена работа общественного транспорта.

При этом приезжим стоит помнить, что если у них нет прописки на Кубани, их ждет двухнедельная обсервация. Это касается как авиапассажиров, так и тех, кто путешествует на поездах или личных автомобилях.

Краснодар, Зоя Осколкова

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