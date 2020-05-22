В России третий день подряд выявлено менее 9000 новых пациентов с Covid-19

В России за истекшие сутки подтверждены 8894 случаев заражения коронавирусом нового типа. Новые заболевшие Covid-19 выявлены в 84 регионах, у 42,2% из них нет никаких симптомов. Накануне суточный прирост инфицированных составил 8849 человек, днем ранее – 8764. Таким образом, третий день подряд в России фиксируется меньше 9000 новых случаев заражения в сутки. В целом в России с начала пандемии зафиксировано 326 448 случаев (+2,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По регионам новые данные по зараженным распределены следующим образом:

1. Москва – 2988

2. Московская область – 824

3. Санкт-Петербург – 389

4. Нижегородская область – 202

5. Красноярский край – 150

6. Ростовская область – 138

7. Свердловская область – 135

8. Калужская область – 127

9. Пензенская область – 110

10. Республика Дагестан – 109

11. Брянская область – 105

12. Ярославская область – 103

13. Рязанская область – 94

14. Краснодарский край – 92

15. Тульская область – 91

16. Республика Башкортостан – 90

17. Чувашская Республика – 90

18. Волгоградская область – 89

19. Ямало-Ненецкий АО – 87

20. Саратовская область – 84

21. Тамбовская область – 83

22. Иркутская область – 83

23. Белгородская область – 82

24. Курская область – 81

25. Челябинская область – 80

26. Ханты-Мансийский АО – 80

27. Республика Саха (Якутия) – 80

28. Республика Тыва – 79

29. Новосибирская область – 79

30. Владимирская область – 77

31. Республика Татарстан – 75

32. Самарская область – 74

33. Алтайский край – 74

34. Омская область – 74

35. Кабардино-Балкарская Республика – 71

36. Кировская область – 70

37. Ульяновская область – 70

38. Республика Северная Осетия – 69

39. Хабаровский край – 65

40. Липецкая область – 64

41. Воронежская область – 55

42. Ленинградская область – 54

43. Смоленская область – 53

44. Мурманская область – 53

45. Ставропольский край – 53

46. Тюменская область – 53

47. Пермский край – 51

48. Ивановская область – 48

49. Республика Бурятия – 48

50. Приморский край – 47

51. Астраханская область – 45

52. Оренбургская область – 45

53. Республика Ингушетия – 44

54. Калининградская область – 41

55. Тверская область – 39

56. Забайкальский край – 38

57. Республика Марий Эл – 37

58. Республика Мордовия – 36

59. Республика Коми – 35

60. Вологодская область – 34

61. Республика Калмыкия – 34

62. Орловская область – 32

63. Архангельская область – 30

64. Республика Адыгея – 30

65. Республика Хакасия – 23

66. Амурская область – 23

67. Новгородская область – 22

68. Томская область – 21

69. Чеченская Республика – 20

70. Псковская область – 19

71. Курганская область – 19

72. Камчатский край – 18

73. Республика Крым – 15

74. Удмуртская Республика – 14

75. Костромская область – 13

76. Кемеровская область – 12

77. Карачаево-Черкесская Республика – 11

78. Республика Карелия – 8

79. Республика Алтай – 4

80. Сахалинская область – 4

81. Магаданская область – 3

82. Ненецкий автономный округ – 1

83. Еврейская АО – 1

84. г. Севастополь – 1

За последние сутки скончались 150 человек с коронавирусом. Это рекордный показатель с 19 мая, когда в России зарегистрировали 135 новых смертей от COVID-19. С начала пандемии в стране умерли 3249 человек.

Новые летальные случаи распределены по субъектам так:

Москва – 73

Московская область – 13

Республика Дагестан – 24

Нижегородская область – 4

Санкт-Петербург – 3

Тверская область – 3

Калининградская область – 3

Красноярский край – 3

Забайкальский край – 3

Новосибирская область – 2

Свердловская область – 2

Республика Ингушетия – 2

Ставропольский край – 2

Республика Мордовия – 2

Иркутская область – 2

Костромская область – 1

Курская область – 1

Республика Калмыкия – 1

Республика Крым – 1

Астраханская область – 1

Ростовская область – 1

Самарская область – 1

Саратовская область – 1

Ханты-Мансийский АО – 1

За последние сутки выписано 7 144 человек, за весь период – 99 825 человек.

Москва, Наталья Петрова

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