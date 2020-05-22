В России третий день подряд выявлено менее 9000 новых пациентов с Covid-19

В России за истекшие сутки подтверждены 8894 случаев заражения коронавирусом нового типа. Новые заболевшие Covid-19 выявлены в 84 регионах, у 42,2% из них нет никаких симптомов. Накануне суточный прирост инфицированных составил 8849 человек, днем ранее – 8764. Таким образом, третий день подряд в России фиксируется меньше 9000 новых случаев заражения в сутки. В целом в России с начала пандемии зафиксировано 326 448 случаев (+2,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По регионам новые данные по зараженным распределены следующим образом:
1. Москва – 2988
2. Московская область – 824
3. Санкт-Петербург – 389
4. Нижегородская область – 202
5. Красноярский край – 150
6. Ростовская область – 138
7. Свердловская область – 135
8. Калужская область – 127
9. Пензенская область – 110
10. Республика Дагестан – 109
11. Брянская область – 105
12. Ярославская область – 103
13. Рязанская область – 94
14. Краснодарский край – 92
15. Тульская область – 91
16. Республика Башкортостан – 90
17. Чувашская Республика – 90
18. Волгоградская область – 89
19. Ямало-Ненецкий АО – 87
20. Саратовская область – 84
21. Тамбовская область – 83
22. Иркутская область – 83
23. Белгородская область – 82
24. Курская область – 81
25. Челябинская область – 80
26. Ханты-Мансийский АО – 80
27. Республика Саха (Якутия) – 80
28. Республика Тыва – 79
29. Новосибирская область – 79
30. Владимирская область – 77
31. Республика Татарстан – 75
32. Самарская область – 74
33. Алтайский край – 74
34. Омская область – 74
35. Кабардино-Балкарская Республика – 71
36. Кировская область – 70
37. Ульяновская область – 70
38. Республика Северная Осетия – 69
39. Хабаровский край – 65
40. Липецкая область – 64
41. Воронежская область – 55
42. Ленинградская область – 54
43. Смоленская область – 53
44. Мурманская область – 53
45. Ставропольский край – 53
46. Тюменская область – 53
47. Пермский край – 51
48. Ивановская область – 48
49. Республика Бурятия – 48
50. Приморский край – 47
51. Астраханская область – 45
52. Оренбургская область – 45
53. Республика Ингушетия – 44
54. Калининградская область – 41
55. Тверская область – 39
56. Забайкальский край – 38
57. Республика Марий Эл – 37
58. Республика Мордовия – 36
59. Республика Коми – 35
60. Вологодская область – 34
61. Республика Калмыкия – 34
62. Орловская область – 32
63. Архангельская область – 30
64. Республика Адыгея – 30
65. Республика Хакасия – 23
66. Амурская область – 23
67. Новгородская область – 22
68. Томская область – 21
69. Чеченская Республика – 20
70. Псковская область – 19
71. Курганская область – 19
72. Камчатский край – 18
73. Республика Крым – 15
74. Удмуртская Республика – 14
75. Костромская область – 13
76. Кемеровская область – 12
77. Карачаево-Черкесская Республика – 11
78. Республика Карелия – 8
79. Республика Алтай – 4
80. Сахалинская область – 4
81. Магаданская область – 3
82. Ненецкий автономный округ – 1
83. Еврейская АО – 1
84. г. Севастополь – 1
За последние сутки скончались 150 человек с коронавирусом. Это рекордный показатель с 19 мая, когда в России зарегистрировали 135 новых смертей от COVID-19. С начала пандемии в стране умерли 3249 человек.
Новые летальные случаи распределены по субъектам так:
Москва – 73
Московская область – 13
Республика Дагестан – 24
Нижегородская область – 4
Санкт-Петербург – 3
Тверская область – 3
Калининградская область – 3
Красноярский край – 3
Забайкальский край – 3
Новосибирская область – 2
Свердловская область – 2
Республика Ингушетия – 2
Ставропольский край – 2
Республика Мордовия – 2
Иркутская область – 2
Костромская область – 1
Курская область – 1
Республика Калмыкия – 1
Республика Крым – 1
Астраханская область – 1
Ростовская область – 1
Самарская область – 1
Саратовская область – 1
Ханты-Мансийский АО – 1
За последние сутки выписано 7 144 человек, за весь период – 99 825 человек.
Москва, Наталья Петрова
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