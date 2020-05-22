В Южной Африке умер двухдневный младенец с подтвержденным Covid-19

В Южной Африке зарегистрирована самая маленькая жертва коронавируса нового типа. От заболевания погиб младенец двух дней от роду.

Как сообщает РИА «Новый День», ребенок родился недоношенным у матери, зараженной коронавирусом. После родов младенец страдал от тяжелого респираторного осложнения, нуждался в аппарате искусственного дыхания. Тест на Covid-19 показал наличие и этого заболевания.

«К сожалению, мы видели первую неонатальную смерть, связанную с коронавирусом. Недоношенного ребенка поместили сразу после родов на аппарат искусственной вентиляции легких, но, несмотря на все усилия, направленные на спасение его жизни, он умер через два дня», – сказал министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе.

«Мы хотели бы выразить наши соболезнования матери ребенка и воздать должное акушерам, медсестрам и всем остальным, кто заботился о новорожденном до конца», – добавил он.

Отметим, что случаи младенческой смертности в пандемию коронавируса пока являются довольно редкими. 5 мая в Великобритании умер трехдневный ребенок, но и в его случае причиной смерти стал не только Covid-19. Ребенок родился c тяжелой патологией сердца.

Москва, Елена Васильева

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