Хлорохин и гидроксихлорохин не помогают от Covid-19 – The Lancet

Хлорохин и гидроксихлорохин – лекарства от малярии – никак не помогают в лечении коронавируса нового типа. Таковы выводы иссследования, проведенного на 15 000 пациентов, сообщает bfmtv.com.

Врачи не рекомендуют назначать хлорохин или его производные для лечения Covid-19. Более того, данные лекарства даже увеличивают риск смерти и сердечной аритмии, предупреждает большое исследование, опубликованное в авторитетном издании The Lancet.

Это первое крупномасштабное исследование, проведенное на почти 15 000 пациентах, которое продемонстрировало «убедительные статистические данные» о том, что эти два метода лечения, «не приносят пользы пациентам Covid-19». Об этом рассказал доктор Мандип Мехра, ведущий автор исследования, опубликованного в престижном медицинском журнале The Lancet. Все пациенты получали четыре различные комбинации, основанные на хлорохине (противомалярийном) и гидроксихлорохине (назначенном, например, при ревматоидном артрите): лечение проводилось отдельно или в сочетании с антибиотиком из семейства макролидов. В ходе исследования были проанализированы данные приблизительно 96 000 пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, поступивших в 671 больницу в период с 20 декабря 2019 года по 14 апреля 2020 года, выписанных или умерших с тех пор.

Около 15 000 из них получили одну из четырех комбинаций (один хлорохин или в сочетании с антибиотиком, один гидроксихлорохин или в сочетании с тем же антибиотиком), затем эти четыре группы сравнили с 81 000 пациентов в контрольной группе, которые не не получали лечения по вышеуказанной схеме. В результате все четыре способа лечения с противомаляйными препаратами дали более высокий риск смертности, чем в контрольной группе (которая составляла 9,3%): 16,4% случаев смертности показал метод лечения коронавирусной инфекции с помощью хлорохина, 22,2% летальных исходов были связаны с лечением в комплексе хлорохин плюс антибиотик ; 18% – смертность от коронавируса после лечения одним гидроксихлорохином и 23,8% – смертность в результате лечения гидроксихлорохином в сочетании с антибиотиком.

Учёные так же обнаружили серьезные, более частые, нарушения сердечного ритма у пациентов, получавших хлорохин или гидроксихлорохин, особенно с комбинацией гидроксихолрохин плюс макролид (8% пациентов против 0,3% в контрольной группе). Риск аритмии в конечном итоге может быть в пять раз выше при приеме хлорохина и гидроксихлорохина, даже если причинно-следственная связь не доказана напрямую, объясняют авторы исследования.

Междут тем напомним, что на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что принимает антималярийный препарат в профилактических дозах против Covid-19. Ставку на этот вид лекарств делает и Бразилия, где не снижаются темпы смертности от коронавируса.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 23.05.20

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