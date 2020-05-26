В России – рекордные показатели суточной смертности от Covid-19 и выздоровления

В России за последние сутки зарегистрировано 8915 новых случаев заражения коронавирусной инфекции в 83 регионах. Это на 31 заболевшего меньше, чем днем ранее. Суточный прирост заболевших составил 2,5%. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. При этом у 41,1% (3668) новых заболевших не было никаких симптомов. Всего с начала пандемии в стране выявлено 362 342 случая Covid-19.

Скончались за последние сутки 174 пациента с новой коронавирусной инфекцией – это рекордный показатель за все время. Общее число жертв достигло 3807.

Суточная прибавка вылечившихся от Covid-19 составила 12 331 человек. Это также рекордное количество с начала эпидемии. Ранее, 20 мая, оперштаб уже сообщал о превышении числа выздоровевших над количеством случаев заражения за сутки, однако тогда разница была мизерной – 9262 против 8764. Сейчас суточный прирост вылечившихся от коронавируса составил 38,3%.

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом по-прежнему выявлено в Москве – 2830 (всего 169 303 заболевших). В тройке лидеров антирейтинга также держатся Московская область с 817 зараженными за сутки (всего 35 163) и Санкт-Петербург – 363 новых инфицированных (всего 14 076).

Достаточно большое число случаев Covid-19 также выявлено в Нижегородской – 228 новых случаев инфицирования (всего 8504), Свердловской – 207 (4190), Ростовской областях – 203 (всего 3930). Кроме того, больше 100 новых заболевших зафиксировано в Архангельской области (169), Красноярском крае (148), Иркутской (112), Калужской и Тульской областях (по 105).

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, новым коронавирусом заразились около 5,5 млн человек, скончались – свыше 346,6 тыс. человек. Лидером по числу зараженных остаются США – 1 662 768 человек (умерли 98 223 человека). На втором месте – Бразилия (374 898 заболевших и 23 473 умерших). На третьей позиции – Россия.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.05.20

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