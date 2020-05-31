Лето может помочь человечеству победить Covid-19 – британский ученый

Жаркое лето может существенно упростить ситуацию с коронавирусной инфекцией. Так считает один из ведущих британских эпидемиологов, профессор Кейт Нил из Ноттингемского университета.

Напомним, что вирус Соvid-19 представляет собой капельную инфекцию, поэтому он распространяется от инфицированного человека в окружающую среду с помощью мелких капель слюны, выделений из носа или мокроты. Капли образуются во время чихания, кашля, а также когда человек просто говорит – он распыляет слюну в окружающую среду. «Вирусы не любят засуху, жару, потому что она разрушает их «жировую оболочку», которая окружает белковую оболочку», – рассказал Daily Mail эпидемиолог Нил.

Другим фактором, которая может ограничить распространение вируса, является ветер – он помогает уменьшить количество частиц вируса.

По словам профессора Нила, иммунитет человека должен научиться справляться с коронавирусной инфекцией нового типа, но пока не в пользу человечества играет стресс, который люди переживают из-за пандемии.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 31.05.20

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