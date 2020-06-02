Около 70 человек заразились коронавирусом в онкодиспансере Барнаула

В онкологическом диспансере Барнаула зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. По информации регионального минздрава, заражены около 70 человек. В медучреждении продолжается тестирование всего медперсонала и контактных пациентов.

По данным ведомства, на двухнедельный карантин полностью закрыта лечебная база на улице Никитина. Все заболевшие отправлены на лечение в ковидные госпитали. Из врачей и медсестер с отрицательными результатами тестов создана медицинская бригада, которая долечивает оставшихся в клинике незараженных пациентов. Карантин в корпусе на улице Никитина продлится до 10 июня.

Отделение рентгенхирургических методов лечения на Змеиногорском тракте прошло необходимую дезинфекцию и двухнедельный карантин и готово возобновить прием пациентов в любой момент, но пока остается закрытым – медики ждут разрешения Роспотребнадзора, отметили в Минздраве.

В то же время на лечебной базе на Змеиногорском тракте в пятницу, 29 мая, были закрыты на двухнедельный карантин отделения урологии и радиотерапии №2 после выявления двух заразившихся коронавирусом сотрудников.

«В остальном клиника продолжает работать в штатном режиме. С 1 июня возобновлена госпитализация пациентов с обязательным отрицательным тестом на Covid-19. Со 2 июня возобновится проведение плановых операций», – сообщили в ведомстве.

Пациенты, чья плановая госпитализация в отделения на улице Никитина была назначена на конец мая – начало июня, будут перенаправлены в стационарные отделения и дневные стационары базы Змеиногорского тракта. «С пациентами, проживающими на территории Рубцовской и Бийской зоны, по возможности будет решаться вопрос о госпитализации в Рубцовский и Бийский онкологический диспансеры», – добавили в минздраве.

По данным регионального оперштаба, на 2 июня в Алтайском крае выявлено 1985 заболевших коронавирусной инфекцией.

Барнаул, Наталья Петрова

Барнаул. Другие новости 02.06.20

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