Генетика влияет на склонность людей заражаться коронавирусом. Выявлена следующая связь: у пациентов с генетической мутацией, которая увеличивает риск развития деменции, вероятность развития осложнений в результате заболевания Сovid-19 в два раза выше, чем у людей, у которых такой мутации нет.

«Это не просто возраст: это пример конкретного генного варианта, который вызывает уязвимость от Сovid-19 у некоторых людей», – рассказал Дэвид Мелцер, профессор эпидемиологии и общественного здравоохранения в Университете Эксетера и соавтор исследования по вопросам здоровья. эффекты различных вариантов гена под названием.

Ученые провели исследование 383 тысяч человек. Им удалось выяснить, что мутационный ген ApoE влияет на уровень холестерина и воспалительные процессы. Он также влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и слабоумия.

Исследователи из Университета Эксетера использовали данные британского Биобанка, который собирает генетические данные и данные о здоровье от полумиллиона добровольцев в возрасте от 48 до 86 лет. Из 383 000 случаев, исследованных учеными, у 223 000 человек обнаружили вариант гена ApoE под названием e3, и более чем у 9 000 человек – вариант гена e4.

Когда британцы сравнили данные из британских больниц о пациентах с Сovid-19, они обнаружили 401 человека с мутацией гена в варианте e3 и 37 человек с вариантом гена e4. Исключая другие факторы (возраст, пол и т.д), исследователи пришли к выводу, что вариант e4 гена ApoE удвоил риск тяжелой формы Сovid-19 по сравнению с людьми, у которых был вариант e3.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 02.06.20

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