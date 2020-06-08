Новая Зеландия отменяет все введенные из-за пандемии ограничения

Власти Новой Зеландии решили полностью снять ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. Страна вернется к прежней жизни, пишет Sydney Morning Herald.

Жителям Новой Зеландии больше не придется носить маску и соблюдать социальную дистанцию, объявила премьер-министр Джасинда Ардерн. Открываются все организации и предприятия.

Кроме того, снят запрет на проведение массовых мероприятий, восстановлена работа общественного транспорта. Жители свободны в перемещениях по стране. Единственным ограничением останется закрытие границ.

Премьер-министр не исключила новых заражений коронавирусом, однако, по ее словам, Новая Зеландия должна сосредоточиться на восстановлении экономики.

По последним данным, на архипелаге коронавирусной инфекцией заразились 1504 человека, умерли 22 заболевших.

Веллингтон, Зоя Осколкова

Веллингтон. Другие новости 08.06.20

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