В калининградском правительстве третий министр подхватил коронавирус

В правительстве Калининградской области третий министр заразился коронавирусной инфекцией. Речь идет о главе минстроя Сергее Черномазе. Как отметили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, заболевание у него протекает в бессимптомной форме. Однако в воскресенье его госпитализировали в инфекционную больницу.

В тот же день Covid-19 был выявлен у министра сельского хозяйства региона Натальи Шевцовой, а до этого коронавирус подхватила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова, передает «Интерфакс».

В Калининградской области на сегодняшний день выявлено 1813 случаев Covid-19, умерли 24 человека, выздоровели – 782.

Калининград, Наталья Петрова

Калининград. Другие новости 08.06.20

Стабильность: на Среднем Урале снова около 250 заражений за сутки. / Великобритании ввела двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. / В Новосибирской области открывают непродовольственные магазины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»