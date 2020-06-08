В США число диагнозов Covid-19 приближается к 2 миллионам

Количество зараженных коронавирусом нового типа в США приближается к двум миллионам человек. Как сообщает университет Джона Хопкинса, в воскресенье диагноз был поставлен 22302 американцам, 712 человек с подтвержденным Covid-19 умерли. Всего в стране зарегистрировано не менее 1 942363 случаев коронавируса и 110514 связанных с ним смертей.

Наиболее пострадавшим от коронавируса штатом остается Нью-Йорк: 378097 случаев инфицирования и 30374 случая смерти. Далее следуют Нью-Джерси, Калифорния и Иллинойс.

Американские медики прогнозируют еще большее увеличение больных коронавирусом из-за того, что в Америке больше недели проходят массовые акции протеста, связанные с расовой дискриминацией и борьбой за права чернокожих.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 08.06.20

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