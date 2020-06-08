Латинская Америка не справляется с коронавирусным кризисом

Латинская Америка плохо справляется с коронавирусным кризисом. Заболеваемость и смертность в регионе растут быстрее, чем где-либо в мире. И в наиболее пострадавших странах показатели не показывают никаких признаков замедления. В совокупности в регионе зарегистрировано почти 1,2 миллиона случаев заболевания и более 60 000 случаев смерти.

«Мы особенно обеспокоены Центральной и Южной Америкой, где во многих странах наблюдается ускорение эпидемий», – заявил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус.

ВОЗ не считает, что ни в Центральной, ни в Южной Америке пока не достигнут пиковый уровень передачи заболевания, что означает, что число заболевших и умирающих людей может продолжать расти, сообщает CNN.

В частности, в коронавирусном кризисе застряла Бразилия – в стране зарегистрировано не менее 645 тысяч 771 случая коронавируса и 35026 случаев смерти. Недавно по всем показателям Бразилия обогнала Италию, став страной с третьим по величине уровнем смертности в мире.

Не лучшим образом обстоят дела и в Мексике, в которой прошлая неделя была худшей по показателям с момента начала пандемии. Впервые там было зарегистрировано более 1000 смертей за один день.

В Перу – одна из худших вспышек в Латинской Америке. Там зарегистрировано 187 400 случаев заболеваемости, это второй показатель после Бразилии.

Единственная страна-исключение из черного списка – Уругвай. Там проживает около 3,5 миллионов человек и имеется граница с Бразилией, где наблюдается самая сильная вспышка в Латинской Америке. Но, при этом, в Уругвае зарегистрировано всего 834 случая заболеваемости и чуть более двух десятков смертей от Covid-19. Эксперты говорят, что причины успеха страны многочисленны – надежная ранняя реакция, включая карантинные меры, большая и эффективная система отслеживания и изоляции инфицированных, рандомное тестирование и создание комитета по реагированию на кризис.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 08.06.20

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