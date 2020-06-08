Коронавирус по-прежнему является самым большим риском для экономики США

Экономика США начинает путь восстановления после пережитых коронавирусных ограничений. Но главный риск для нее еще впереди.
Львиная доля экономистов, принявших участие в июньском опросе «Перспективы экономики предприятий» в июне, – 87% – считают, что вторая волна инфекций может поставить под угрозу восстановление и стать самой большой опасностью для экономики Америки в этом году, сообщает CNN.
Пандемия унесла жизни уже более ста тысяч человек в Соединенных Штатах и вынудила страну выйти из строя в марте, фактически, почти на два месяца. Предприятия закрылись и уволили миллионы людей, что привело к самым высоким показателям безработицы за пследние два десятка лет – 20,7 миллиона человек оказались на бирже труда в апреле.
Рынок труда начал восстанавливаться в мае, увеличив предложение до 2,5 миллиона новых рабочих мест. Но постепенный перезапуск экономики может привести к возобновлению распространения коронавируса нового типа. Это, в свою очередь, может привести ко второму тотальному карантину, который может «добить» экономику США, говорят экономисты.
Вашингтон, Елена Васильева
Вашингтон. Другие новости 08.06.20
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