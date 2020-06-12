Суточная заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти, смертность – тоже

За последние сутки в России выявлено 8 тысяч 987 заболевших COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 тысячи 216 (35,8%). Такие данные озвучивал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это больше, чем накануне, когда были зафиксированы 8 тысяч 779 вновь заболевших.

Нарастающим итогом за весь период пандемии выявлено 511 тысяч 423 случая (+1,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

Лидерами среди регионов по приросту заболевших за сутки являются Москва и Подмосковье: 1 тысяча 714 и 730 новых случаев соответственно. Эти же регионы занимают первое и второе место по общему количеству зараженных. В пятерку с наибольшим числом инфицированных так же входят Санкт-Петербург (20 тысяч зараженных, 274 – за сутки), Нижегородская (всего – 13,5 тысяч, 221 – за сутки) и Свердловская области (всег – 8,8 тысяч, 320 – за сутки).

За сутки зафиксированы 183 летальных случая с коронавирусом (за предыдущие сутки – 174):

Москва – 49

Санкт-Петербург – 41

Московская область – 22

Нижегородская область – 7

Пермский край – 6

Красноярский край – 5

Ростовская область – 5

Псковская область – 4

Самарская область – 3

Смоленская область – 3

Тульская область – 3

Владимирская область – 2

Воронежская область – 2

Забайкальский край – 2

Ивановская область – 2

Калужская область – 2

Краснодарский край – 2

Новосибирская область – 2

Республика Калмыкия – 2

Тамбовская область – 2

Ямало-Ненецкий автономный округ – 2

Архангельская область – 1

Астраханская область – 1

Кабардино-Балкарская Республика – 1

Калининградская область – 1

Курская область – 1

Липецкая область – 1

Новгородская область – 1

Оренбургская область – 1

Приморский край – 1

Республика Марий Эл – 1

Ставропольский край – 1

Тверская область – 1

Тюменская область – 1

Чеченская Республика – 1

Ярославская область – 1

За весь период от коронавируса умерли 6 тысяч 715 человек.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.06.20

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