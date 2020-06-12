Суточная заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти, смертность – тоже

За последние сутки в России выявлено 8 тысяч 987 заболевших COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 тысячи 216 (35,8%). Такие данные озвучивал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», это больше, чем накануне, когда были зафиксированы 8 тысяч 779 вновь заболевших.
Нарастающим итогом за весь период пандемии выявлено 511 тысяч 423 случая (+1,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
Лидерами среди регионов по приросту заболевших за сутки являются Москва и Подмосковье: 1 тысяча 714 и 730 новых случаев соответственно. Эти же регионы занимают первое и второе место по общему количеству зараженных. В пятерку с наибольшим числом инфицированных так же входят Санкт-Петербург (20 тысяч зараженных, 274 – за сутки), Нижегородская (всего – 13,5 тысяч, 221 – за сутки) и Свердловская области (всег – 8,8 тысяч, 320 – за сутки).
За сутки зафиксированы 183 летальных случая с коронавирусом (за предыдущие сутки – 174):
Москва – 49
Санкт-Петербург – 41
Московская область – 22
Нижегородская область – 7
Пермский край – 6
Красноярский край – 5
Ростовская область – 5
Псковская область – 4
Самарская область – 3
Смоленская область – 3
Тульская область – 3
Владимирская область – 2
Воронежская область – 2
Забайкальский край – 2
Ивановская область – 2
Калужская область – 2
Краснодарский край – 2
Новосибирская область – 2
Республика Калмыкия – 2
Тамбовская область – 2
Ямало-Ненецкий автономный округ – 2
Архангельская область – 1
Астраханская область – 1
Кабардино-Балкарская Республика – 1
Калининградская область – 1
Курская область – 1
Липецкая область – 1
Новгородская область – 1
Оренбургская область – 1
Приморский край – 1
Республика Марий Эл – 1
Ставропольский край – 1
Тверская область – 1
Тюменская область – 1
Чеченская Республика – 1
Ярославская область – 1
За весь период от коронавируса умерли 6 тысяч 715 человек.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 12.06.20
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