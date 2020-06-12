Один из регионов России снял все ограничения по коронавирусу, пятнадцать – сидят на жестком карантине

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждый субъект окрашен в один из четырех цветов в зависимости от того, на каком этапе снятия ограничительных мер он находится.

Темно-оранжевый цвет означает, что в регионе еще действуют все запреты, введенные в связи с пандемией коронавируса, желтый – что жителям разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Светло-зеленый означает второй этап, на котором открываются крупные магазины и торговые точки, а также некоторые образовательные организации. Темно-зеленым выделены регионы, в которых сняты все карантинные меры и действуют лишь требования к соблюдению правил безопасности.

Согласно этой классификации, большинство субъектов Федерации перешли к первому этапу снятия ограничений. Жесткие меры по-прежнему сохраняются в Псковской, Смоленской, Ивановской, Амурской и Костромской областях, а также в Ханты-Мансийском, Ненецком и Чукотском АО, Дагестане, Якутии, Туве, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Ставрополье и Северной Осетии.

Ко второму этапу перешли в Карелии, на Кубани, в Калининградской, Саратовской, Тюменской и Омской областях, а также на Камчатке, в Чечне и Калмыкии.

На третий этап вышла только Сахалинская область.

Напомним, с начала пандемии в России выявлено 511 тысяч 423 зараженных коронавирусом, 6 тысяч 715 человек скончались, более 269 тысяч выздоровели.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.06.20

Ученые обнаружили новые симптомы коронавируса. / Суточная заболеваемость COVID-19 в России продолжает расти, смертность – тоже. / Минздрав Крыма сообщил о новых случаях заражения коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»