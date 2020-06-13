За сутки от коронавируса скончались 114 жителей России

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 13 июня.

За последние сутки в России выявлено 8 тысяч 706 заболевших, у 34% из них нет клинических проявлений.

За сутки подтверждено 114 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 44

Московская область – 12

Республика Северная Осетия – Алания – 8

Санкт-Петербург – 8

Нижегородская область – 6

Республика Дагестан – 4

Новосибирская область – 3

Псковская область – 3

Самарская область – 3

Челябинская область – 3

Волгоградская область – 2

Кировская область – 2

Пензенская область – 2

Свердловская область – 2

Смоленская область – 2

Ханты-Мансийский АО – 2

Белгородская область – 1

Владимирская область – 1

Краснодарский край – 1

Саратовская область – 1

Ставропольский край – 1

Республика Марий Эл – 1

Ростовская область – 1

Рязанская область – 1

С начала пандемии в России зарегистрированы 520 тысяч 129 случаев заражения коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ. Непосредственно от COVID-19 умерли 6 тысяч 829 человек.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.06.20

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