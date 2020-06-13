За сутки от коронавируса скончались 114 жителей России

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 13 июня.
За последние сутки в России выявлено 8 тысяч 706 заболевших, у 34% из них нет клинических проявлений.
За сутки подтверждено 114 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 44
Московская область – 12
Республика Северная Осетия – Алания – 8
Санкт-Петербург – 8
Нижегородская область – 6
Республика Дагестан – 4
Новосибирская область – 3
Псковская область – 3
Самарская область – 3
Челябинская область – 3
Волгоградская область – 2
Кировская область – 2
Пензенская область – 2
Свердловская область – 2
Смоленская область – 2
Ханты-Мансийский АО – 2
Белгородская область – 1
Владимирская область – 1
Краснодарский край – 1
Саратовская область – 1
Ставропольский край – 1
Республика Марий Эл – 1
Ростовская область – 1
Рязанская область – 1
С начала пандемии в России зарегистрированы 520 тысяч 129 случаев заражения коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ. Непосредственно от COVID-19 умерли 6 тысяч 829 человек.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 13.06.20
В Свердловской области зарегистрировано 245 новых случаев Covid-19, двое умерли. / Свердловская область на третьем месте по приросту заболевания Covid-19 в УрФО. / В Крыму отмечен сачок выявляемости коронавируса. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube