Опубликованы официальные данные о смертности в России от COVID-19

Росстат опубликовал данные о смертности от COVID-19 за апрель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее число зарегистрированных летальных исходов у инфицированных составило 2712 человек. При этом в 1 тысяче 660 случаях коронавирус стал основной причиной гибели пациента.

У 1 тысячи 270 умерших вирус был подтвержден, у 390 – не идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19. Еще у 435 россиян COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений. У 617 инфекция на развитие смертельных осложнений практически не влияла.

Наибольшая смертность отмечена в Москве. Среди федеральных округов «лидируют» Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральный округ.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.06.20

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