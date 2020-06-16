Названа доля людей, рискующих получить тяжелые осложнения при Covid-19

Каждый пятый человек в мире (20%) подвержен риску развития тяжелых осложнений при заражении коронавирусом нового типа. Такой вывод сделали ученые из США, Великобритании и Китая по итогам проведенного исследования. Итоги их совместной работы опубликованы в британском еженедельнике The Lancet.

В исследовании отмечается, что у примерно 1,7 млрд человек (22% от общей численности населения Земли) есть по меньшей мере одно хроническое заболевание, которое подвергает их повышенному риску тяжелого течения коронавирусной инфекции Covid-19 в случае инфицирования. Речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете, ожирении, болезнях почек и хронических респираторных заболеваниях.

При этом угроза развития серьезных осложнений выше для пожилых пациентов. Так, для людей старше 70 лет такой риск превышает 66%, а для лиц младше 20 лет составляет менее 5%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.06.20

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