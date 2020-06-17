США потеряли в пандемию больше людей, чем в Первой мировой войне

Еще 740 человек в Соединенных Штатах Америки умерли от нового коронавируса за последние 24 часа. Как сообщает агентство AFP, общее количество жертв заболевания по всей стране возросло до 116 850, что больше, чем число американских солдат, погибших в Первой мировой войне. На сегодняшний день США – самая пострадавшая от пандемии страна мира, там вирус выявлен у 2,13 миллиона человек.

С конца мая ежедневный баланс жертв в Соединенных Штатах в основном держался на уровне ниже тысячи. Число новых подтвержденных случаев заражения составляет около 20 000 в день, эпидемия, как утверждают медики, постепенно идет на спад.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 17.06.20

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