В южном полушарии началась зима: заболеваемость коронавирусом растет

Наступившая в Южном полушарии зима – сезон распространения респираторных заболеваний, к числу которых относится и COVID-19.

Поэтому эпидемиологи и вирусологи всего мира смотрят, как развивается ситуация в Австралии и Новой Зеландии, сообщают «Евроньюс».

Местные власти призывают жителей при обнаружении малейших симптомов простуды или грипп немедленно сдавать анализы на вирусоносительство.

В австралийском штате Виктория количество заразившихся коронавирусом растет последние несколько дней.

Премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс призвал к осторожности и соблюдению санитарных мер: «Я понимаю желания оставить все в прошлом, но, к сожалению, реальность иная, и притворяться и делать вид, что эпидемия завершена, смысла не имеет».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 24.06.20

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