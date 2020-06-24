ВОЗ: на следующей неделе в мире будет зарегистрировано 10 млн. случаев коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в течение следующей недели в мире будет зарегистрировано 10 миллионов случаев коронавируса нового типа.

«В настоящее время в ВОЗ зарегистрировано более 9,1 миллиона случаев Covid-19 и более 470 000 случаев смерти. В первый месяц этой вспышки в ВОЗ было зарегистрировано менее 10 000 случаев. В прошлом месяце было зарегистрировано почти 4 миллиона случаев», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус на брифинге в среду.

«Мы ожидаем, что в течение следующей недели мы достигнем 10 миллионов случаев. Это трезвое напоминание о том, что, несмотря на то, что мы продолжаем исследования в области вакцин и терапевтических средств, мы несем ответственность за то, чтобы сделать все возможное с помощью тех инструментов, которые у нас есть сейчас, для снижения заболеваемости и спасения жизней», – цитирует главу ВОЗ CNN.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 24.06.20

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