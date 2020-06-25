В столице Эквадора закончились места в больницах для больных коровирусом

В столице Эквадора – Кито – закончились места в государственных больницах для больных коронавирусом. Об этом сообщил вице-президент страны Отто Зонненхольцнер. По его словам, система здравоохранения с наплывом инфицированных не стравляется.

Эквадор планирует увеличить доступность отделений интенсивной терапии и больничных коек, чтобы помочь смягчить напряжение.

Не лучим образом обстоят дела и в других территориях Эквадора. В марте и апреле всех нуждающихся в помощи не смогли вместить больницы города Гуаякиль.

По мнению вице-президента Эквадора, предпринимаемые сейчас в области здравоохранения меры позволят улучшить ситуацию и разгрузить больницы.

По данным министерства здравоохранения страны, Кито занимает второе место после Гуаякиля с наибольшим количеством подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа. 3 июня столица Эквадора вступила в фазу частичного снятия карантина, позволив своим гражданам выходить из дома и открыв некоторые предприятия.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Эквадоре зарегистрировано 51 643 случая коронавируса и 4274 случая смерти от него.

Кито, Елена Васильева

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