Плюс 6791: число заболевших коронавирусом в России превысило 634 000

В России за истекшие сутки выявлено 6791 случай заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением Covid-19. Новых заболевших не обнаружено на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Всего на сегодняшний день число подтвержденных случаев инфекции достигло 634 437. Суточный темп прироста заболеваемости составил 1,1%.

У 2198 (32,4%) вновь инфицированных не было никаких симптомов коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве – 717 (за весь период 220 071). В Московской области выявлено 325 заболевших (всего 56 934), в Ханты-Мансийском автономном округе – 285 (всего 8402). В Иркутской области зафиксировано 232 новых случаев Covid-19 (всего 6807), в Нижегородской области – 222 (всего 17 060), в Санкт-Петербурге – 217 (всего 23 735), в Свердловской области – 209 (всего 12 302). Еще в 10 регионах зарегистрировано от 106 до 188 новых случаев Covid-19.

За последние сутки скончались 104 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе 24 – в Москве, 21 – в Санкт-Петербурге, 6 – в Московской области. По 4 летальных исхода зарегистрировано в Ханты-Мансийском автономном округе и Новосибирской области, по 3 – в Ивановской, Тульской, Архангельской, Нижегородской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Еще в 24 регионах число умерших составило от одного до трех человек. Днем ранее в стране зарегистрировано 188 смертей от коронавируса. Общее число умерших от Covid-19 к сегодняшнему дню достигло 9073.

Выздоровели за сутки 5735 человек. За все время врачам удалось вылечить 399 087 больных Covid-19.

Как информирует Роспотребнадзор, с начала эпидемии проведено более 19 млн тестов на коронавирус, в том числе 337 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание остаются 298 тыс. человек.

В мире на сегодняшний день, по данным ведомства, зарегистрировано 9 973 149 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (суточный прирост заболевших составил 177 175 человек, или 1,81%). Скончались более 501 тыс. человек, число летальных исходов за сутки выросло на 4439 (0,89%).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.06.20

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